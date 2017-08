POL-HA: Betrüger rufen Supermarktketten an - Gutscheincodes erbeutet

Hagen (ots) - Am Dienstag, 08.08.2017, zeigten zwei Supermarkt-Filialleiter in der Wache Hoheleye jeweils einen Betrug an. Zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr riefen Unbekannte in den Filialen in Boele und Helfe an. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Hauptzentrale aus. In einem Fall wollte die Anruferin Codes auf Gutscheinkarten auf deren Funktion kontrollieren. In der anderen Filiale gab sich der Betrüger ebenfalls auf Mitarbeiter der Hauptzentrale aus. Er gaukelte vor, dass die Codes auf den Karten nach Kundenbeschwerden nicht funktionieren würden und er Ersatz bräuchte. In beiden Fällen übermittelten die Mitarbeiterinnen die Gutscheincodes. So erbeuteten die Täter ein Guthaben von über 1.300 Euro. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und rät davon ab, sensible Informationen am Telefon preiszugeben.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell