POL-HA: Pkw prallt gegen Ampel

Hagen (ots) - Am Montagmittag verlor eine 67 Jahre alte Frau in Haspe die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen eine Ampel. Die Mercedes-Fahrerin kam aus der Haenelstraße und wollte gegen 12.00 Uhr nach links in die Kölner Straße abbiegen. Aus ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit hoher Wucht gegen den Mast der dortigen Lichtzeichenanlage. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags aus, dennoch zog sich die 67-Jährige leichte Verletzungen zu und ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtschaden liegt bei etwa 8000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell