POL-HA: Unfall mit Fahrradfahrer in Wehringhausen - 31-Jähriger verletzt

Hagen (ots) - Am Montag, 07.08.2017, kam es zu einem Unfall mit einer verletzten Person in Wehringhausen. Der 31-jährige Hagener fuhr mit seinem Fahrrad gegen 15.00 Uhr den Gehweg der Wehringhauser Straße in Richtung Bahnhof entlang. Aus einer Einmündung (Weidestraße) fuhr plötzlich ein 54-jähriger Opelfahrer heraus. Er erfasste den Fahrradfahrer, sodass er auf die Motorhaube geworfen wurde. Dabei verletzte sich der 31-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden von insgesamt 1.150 Euro. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell