POL-HA: Einbrüche in Haspe - Täter stehlen Audi

Hagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 07.08.2017, kam es in der Straße Am Andreasberg zu Einbrüchen. Ein 68-Jähriger rief am Montagmorgen die Polizei in die Sackgasse. Sein Sohn hatte festgestellt, dass der Audi seines Vaters sich nicht mehr auf dem Stellplatz befand. Kurz darauf bemerkten die Hagener, dass Unbekannte in das Einfamilienhaus eingebrochen waren. Die Einbrecher durchwühlten dort mehrere Räume und stahlen offenbar die Fahrzeugschlüssel. Anschließend fuhren sie mit dem Auto davon. Die Kripo erschien am Tatort. Die Beamten stellten wenig später an drei anderen Häusern in der Straße ebenfalls Hebelmarken an den Eingangstüren festen. Hier gelang den Tätern der Einbruch jedoch nicht. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern und nach dem entwendeten grauen Audi. Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Feststellungen auch in den Morgenstunden, nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

