POL-HA: Einbrecher nutzte günstige Gelegenheit

Hagen (ots) - Als eine Anwohnerin der Schumannstraße am Samstagmorgen gegen 05.30 Uhr aufstand, musste sie mit Schrecken feststellen, dass sie am Vorabend vergessen hatte, ein Fenster ihrer Erdgeschosswohnung zu schließen. Die 60-Jährige war gegen 23.00 Uhr zu Bett gegangen und als sie am anderen Morgen ins Esszimmer kam, lagen zerbrochene Blumentöpfe unter dem Fenster. Im Wohnzimmer stand ihre Handtasche auf dem Sofa, war durchwühlt und Bargeld, Kreditkarten sowie ihr Tablet waren weg. Die alarmierten Polizeibeamten nahmen eine Anzeige auf und die Kripo sicherte Spuren. Hinweise bitte an die 986 2066.

