POL-HA: Einbrecherbande festgenommen

Hagen (ots) - Im vergangenen November und wenige Wochen später im Januar 2017 hatten Einbrecher zweimal hintereinander einen Supermarkt in Dahl im Visier. Sie schlugen zur Nachtzeit mit Steinen jeweils eine Scheibe ein und rafften auf die Schnelle Zigaretten aus dem Kassenbereich zusammen. Sie entkamen in beiden Fällen in der Dunkelheit, die Hagener Kripo übernahm die Ermittlungen und setzte für die Ermittlungen eine Kommission ein. Die Auswertung der Spuren führte zu ähnlich gelagerten Fällen in Plettenberg und Oer-Erkenschwick. Im Sauerland hatten es die Täter auf eine Tankstelle abgesehen, die sie im März, April und Juni heimsuchten, im Ruhrgebiet auf einen Getränkemarkt, dort verübten Sie zwei Einbrüche im April und im Juni. Am 03. August erfolgten dann in Herne die Festnahmen von drei Verdächtigen. Mitglieder der Ermittlungskommission ließen bei einer 29-jährigen Frau und zwei Männern im Alter von 31 und 35 Jahren die Handschellen klicken. Nach ihren Vernehmungen im Hagener Polizeipräsidium wurden sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der erließ Haftbefehle und ordnete Untersuchungshaft an. Ein viertes Mitglied der Einbrecherbande, einen 34 Jahre alten Mann, nahmen Beamte einer Bochumer Mordkommission bereits am 21. Juli 2017 in Recklinghausen fest. Er ist dringend tatverdächtig, einen Raubmord auf ein Rentnerpaar in Bochum begangen zu haben.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell