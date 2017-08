POL-HA: Zwei Tatverdächtige nach Raub gestellt

Hagen (ots) - Am Freitag, 04.08.2017, kam es zu einem Raub in der Straße Springe. Gegen 23.40 Uhr führte eine 53-jährige Hagenerin ihren Hund entlang der Volme spazieren. Dort sprachen sie zwei männliche Jugendliche an und fragten nach eine Zigarette. Als die Frau einen Beutel mit Tabak, indem sich auch Bargeld befand, hervorholte, rissen die Räuber ihr diesen aus der Hand. Anschließend flüchteten sie zunächst in Richtung Dödterstraße. Dort hielten sich zwei Männer (26, 31) auf. Da die Hagenerin versuchte, die Täter zu verfolgen, reagierten sie, liefen hinter den Jugendlichen her und riefen die Polizei. Sie konnten die Räuber zunächst in Richtung Frankfurter Straße verfolgen, verloren sie jedoch in der Engelsgasse aus den Augen. Die Polizisten konnten die mutmaßlichen Täter kurze Zeit später jedoch am Bahnhof Oberhagen stellen. Die zwei Jugendlichen (16, 17) fielen bereits eine Stunde zuvor wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz auf. Die Beamten legten zwei Anzeigen vor. Die Ermittlungen dauern an.

