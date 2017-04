POL-HA: Handydiebstahl im Krankenhaus - Beute in Mülleimer aufgefunden

Hagen (ots) - Am Mittwoch, 08.02.2017, erhielt eine 69-Jährige ihr Handy wenige Stunden nach der Tat zurück. Gegen 12.00 Uhr verließ die Hagenerin ihr Krankenhauszimmer im St.-Josefs-Hospital nur kurz. Als sie zurückkehrte, war ihr Handy verschwunden. Wenige Stunden später fand eine 62-Jährige das Telefon durch Zufall in einem Mülleimer in der Saatlandstraße. Daraufhin informierte sie die Polizei. Die Bestohlene erhielt ihr Handy noch am selben Tag zurück. Eine Anzeige gegen den unbekannten Dieb schrieben die Beamten dennoch auf der Wache.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell