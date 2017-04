POL-HA: Dieb verlangt Rechnung - Flucht mit zwei Stangen Zigaretten

Hagen (ots) - Am Mittwoch, 08.02.2017, floh ein Dieb mit seiner Beute aus einem Kiosk in der Kampstraße. Gegen 20.55 Uhr betrat ein Mann den Kiosk. Er verlangte von dem Besitzer zwei Stangen Zigaretten und ließ sich eine Rechnung ausstellen. Als der Inhaber begann, die Rechnung zu schreiben, ergriff der Dieb die Zigarettenstangen und rannte davon. Der Kioskbetreiber verfolgte den Täter noch über die Hochstraße in Richtung Theater. Dort verlor er ihn aus den Augen. Der osteuropäisch aussehende Dieb wird als zirka 25 Jahre alt und schlank beschrieben. Er trug bei der Tat eine dunkle Jacke, einen weißen Kapuzenpullover und einen roten Rucksack. Die Polizei sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter 02331 986 2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell