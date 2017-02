POL-HA: Einbruchsversuch in Garenfeld - Wer kennt diese Männer?

2 weitere Medieninhalte

Hagen (ots) - Bereits am 22.12.2016, zwischen 17.33 Uhr bis 17.39 Uhr, versuchten drei bis vier unbekannte männliche Täter ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Am Kolfacker einzubrechen. Sie betraten den Vorgarten und versuchten einen Flügel des Küchenfensters aufzuhebeln. Hierbei zersprang vermutlich das Glas. Die Täter versuchten durch die entstandene Öffnung den Griff zu betätigen. Da dieser verschlossen war entfernten sie sich von dem Grundstück ohne ins Objekt gelangt zu sein. Während der Tatausführung zeichnete eine Überwachungskamera die Täter auf. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen tätigen? Hinweise werden unter 02331 986 2060 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell