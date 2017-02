POL-HA: Unfall durch Sekundenschlaf - 20-Jähriger fährt über Verkehrsinsel

Hagen (ots) - Nach eigenen Angaben war ein 20-jähriger Volkswagen-Fahrer in der Nacht zu Freitag auf der Schwerter Straße in einen Sekundenschlaf gefallen und dabei kam es zu einem Verkehrsunfall. Der junge Mann überfuhr gegen 02.00 Uhr ungebremst die Verkehrsinsel in Höhe der Hammersteinstraße und kam erst 60 Meter weiter zu stehen. Bei dem Vorfall hatte er sich verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus, wo er vorsorglich zur Beobachtung aufgenommen wurde. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell