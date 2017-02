POL-HA: Unfallflucht am Ring - Sachbearbeitung sucht Zeugen

Hagen (ots) - Bereits am Dienstag hat sich in der Mittagszeit ein Verkehrsunfall am Bergischen Ring ereignet, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer einen Volkswagen erheblich beschädigt hatte. Der Geschädigte hatte einen Golf gegen 11.30 Uhr auf dem Parkstreifen abgestellt, als er zwei Stunden später zurückkehrte, waren der vordere linke Kotflügel und die Fahrertür eingedrückt und zerkratzt. Nach ersten Ermittlungen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Wagen handeln, am Unfallort fanden sich Teile des Spiegelgehäuses eines Fords, möglicherweise lautete die Zahlenkombination des Kennzeichens "5000". Hinweise an die Sachbearbeitung unter 986 2066.

