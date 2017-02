POL-HA: Einbruch in Hohenlimburg - Automat aufgebrochen

Hagen (ots) - Am Donnerstag, 02.02.2017, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in der Möllerstraße. In der Nacht von Mittwoch (01.02.) auf Donnerstag stiegen Unbekannte nach jetzigem Ermittlungsstand in eine Firma ein. Dazu öffneten sie ein Fenster auf der Gebäuderückseite. In den Räumen brachen die Täter einen Automaten und eine Geldkassette auf. Anschließend entkamen sie unerkannt. Die Kripo erschien am Tatort und ermittelt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

