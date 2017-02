POL-HA: Diebin versucht Geld abzuheben - Wer kennt diese Frau?

2 weitere Medieninhalte

Hagen (ots) - Bereits am 18.11.2016 ereignete sich gegen 15.05 Uhr ein Taschendiebstahl in der Hagener Innenstadt. Die 74-jährige Geschädigte stellte fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde. Neben Bargeld befand sich eine EC-Karte in dem Portemonnaie. Kurze Zeit später versuchte eine unbekannte Frau mit der gestohlenen Karte in einer Hagener Bankfiliale Geld abzuheben. Die Überwachungskamera konnte die Tatverdächtige filmen. Die Polizei nimmt Hinweise zu der abgebildeten Person unter 02331 986 2066 entgegen.

