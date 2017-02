POL-HA: 26-Jähriger volltrunken auf Fahrrad - Blutprobe entnommen

Hagen (ots) - Am Mittwoch, 01.02.2017, fuhr ein Hagener mit seinem Fahrrad unter Alkohol- und Drogeneinfluss auf der Bergstraße entlang. Gegen 22.50 Uhr entdeckten die Beamten einen auffälligen Fahrradfahrer. Dieser hielt während der Fahrt eine Bierflasche in der Hand und fuhr in deutlichen Schlangenlinien. Kurz darauf fiel er von seinem Rad, wollte seine Fahrt jedoch direkt fortsetzen. Die Polizisten konnten eine Weiterfahrt verhindern, indem sie den Verkehrssünder festhielten. Selbst im Stehen schwankte der Mann. Ein Alkoholtest verlief mit 1,7 Promille deutlich positiv. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme im Krankenhaus stellte sich heraus, dass der 26-Jährige kurz vor der Fahrt Drogen zu sich nahm. Die Beamten legten eine Anzeige vor.

