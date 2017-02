POL-HA: Unbekannter stiehlt höheren Geldbetrag - Wer kennt diesen Mann?

3 weitere Medieninhalte

Hagen (ots) - Bereits am 30.07.2016 ereignete sich ein Diebstahl in einer Bankfiliale in der Voerder Straße. Gegen 10.30 Uhr versuchte ein 76-jähriger Hagener an einem Automaten einen höheren Geldbetrag abzuheben. Der Geschädigte entnahm das Geld jedoch versehentlich nicht aus dem Bargeldschacht. Später stellte sich heraus, dass ein Unbekannter das Geld entwendete. Die Videoüberwachung filmte einen tatverdächtigem Mann in auffälligem Deutschlandtrikot. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

