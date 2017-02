POL-HA: Zeuge verfolgt Fahrraddieb - Wem gehört die Beute?

Hagen (ots) - Am Dienstag, 31.01.2017, verfolgte ein Zeuge in der Leimstraße einen Fahrraddieb. Gegen 22.20 Uhr rief der 36-Jährige die Polizei. Aus Richtung der Heilig-Geist-Straße lief ihm ein Mann entgegen, der ein Fahrrad neben sich schob. Das Hinterrad hielt er in die Höhe, da es mit einem Schloss gesichert war. Der Zeuge fragte den Unbekannten, ob das Fahrrad ihm gehöre. Da der Mann ungehalten reagierte, rief der 36-Jährige die Polizei. Dies bemerkte der Dieb, schulterte das Damenrad und rannte in Richtung Konrad-Adenauer-Ring davon. Der Melder lief dem Mann hinterher, musste die Verfolgung aber kurz darauf abbrechen. Der Zeuge beschrieb den Dieb als circa 22-jährig, schlank und 160 cm - 170 cm groß. Er trug eine schwarze Wollmütze mit weißem Schriftzug im Stirnbereich und dunkle Kleidung. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein älteres, lila-pinkfarbenes Damenfahrrad. Eine Fahndung blieb ergebnislos. Zeugen oder die Fahrradbesitzerin werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (02331 986 2066).

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell