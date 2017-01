POL-HA: Auffahrunfall in Wehringhausen

Hagen (ots) - Am Montagabend gegen 17.40 Uhr befuhr ein 25 Jahre alter VW-Fahrer die Langestraße und musste in Höhe des Wilhelmsplatzes anhalten, als zwei Fußgänger den dortigen Überweg nutzten. Eine 61-jährige Nissan-Fahrerin befand sich direkt hinter dem jungen Mann, musste nach eigenen Angaben plötzlich "niesen" und bemerkte so zu spät, dass ihr Vordermann stoppte. Sie rutschte ins Heck des Volkswagens und der 25-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Er wollte nach der Unfallaufnahme selbständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell