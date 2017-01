POL-HA: Zwei Leichtverletzte bei Unfall auf dem Konrad-Adenauer-Ring

Hagen (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Pkw zogen sich am Montagnachmittag die beiden beteiligten Fahrzeugführer jeweils leichte Verletzungen zu, die Autos wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Gegen 15.50 Uhr befuhr ein 34 Jahre alter Mercedes-Fahrer den Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Hagener Innenstadt. Zeitgleich wollte eine 24-jährige Frau aus dem Gegenverkehr mit ihrem Citröen nach links in Richtung Hestert abbiegen. Der bevorrechtigte Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und prallte in die Beifahrerseite des Citröens und beide Fahrzeuge landeten durch die Wucht des Aufpralls auf der dortigen Verkehrsinsel. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten ins Krankenhaus, die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab, der Gesamtschaden liegt bei 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell