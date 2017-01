POL-HA: Technik aus BMW ausgebaut

Hagen (ots) - Am Montagmorgen musste der Fahrer eines BMW auf Emst feststellen, dass in der zurückliegenden Nacht Unbekannte seinen Firmenwagen im wahrsten Sinne des Wortes ausgeräumt hatten. Der Anwohner der Straße An der Egge hatte das Auto am Sonntag gegen 17.00 Uhr abgestellt und mit dem Funkschlüssel verschlossen. Als er nun gegen 07.45 Uhr zu dem BMW kam, fehlten das Armaturenbrett samt Navigationseinrichtung sowie das Multifunktionslenkrad. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten steht bislang nicht fest. Die Kripo sicherte Spuren, Hinweise bitte an die 986 2066.

