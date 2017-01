POL-HA: Büroeinbrüche in der Böhmerstraße

Hagen (ots) - Nur wenige Meter liegen zwischen den beiden Tatorten in der Böhmerstraße. Am Montagmorgen stellten jeweils Mitarbeiter zweier Einrichtungen zwischen Berg- und Hochstraße fest, dass sich im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes Einbrecher in den Büroräumen zu schaffen gemacht hatten. In beiden Fällen wurden Fenster aufgehebelt und die Unbekannten durchwühlten Schränke und Schubläden. Teilweise haben die Täter Zwischentüren aufgebrochen und so einen nicht unerheblichen Sachschaden verursacht. Über die Höhe und Art der Beute liegen noch keine näheren Erkenntnisse vor. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 986 2066.

