POL-HA: Ladendieb lässt in Umkleidekabine hochwertiges Parfüm im Rucksack verschwinden

Hagen (ots) - Am Montag beobachtete ein 38-jähriger Ladendetektiv gegen 11.15 Uhr einen Mann, der sich in verdächtiger Weise in der Parfümerieabteilung eines Kaufhauses auf der Elberfelder Straße aufhielt. Der Mann griff plötzlich drei hochwertige Parfüm-Flakons im Wert von rund 300 Euro und verschwand in einer Umkleidekabine. Dort ließ der Dieb das Parfüm in seinem Rucksack verschwinden. Der Ladendetektiv hielt den Mann beim Versuch, das Kaufhaus zu verlassen, auf und informierte die Polizei. Den 45-jährigen Täter erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

