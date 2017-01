POL-HA: Fußgänger schlägt vor Auto und muss durch Polizei überwältigt werden

Hagen (ots) - Ein 24-jähriger Fußgänger hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag auf die Bülowstraße gestellt und ein Auto ausgebremst. Im Anschluss schlug er gegen den PKW. Der 65-jährige Fahrzeugführer stieg aus und geriet in Streit mit dem 24-Jährigen. Eine alarmierte Polizeistreife traf auf die beiden Männern und konnte sie trennen. Im Anschluss flüchtete der 24-Jährige. Er konnte durch einen Beamten eingeholt und gestellt werden. Der Mann ging in bedrohlicher Haltung auf den Polizisten zu und kam der Aufforderung stehenzubleiben nicht nach. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray konnte er überwältigt werden. Auf dem Weg zum Polizeigewahrsam versuchte der 24-Jährige die Polizisten im Streifenwagen anzuspucken, traf sie aber nicht. Nachdem man dem jungen Mann im Polizeigewahrsam die Möglichkeit geben hat seine Augen auszuspülen, wurde er erneut sehr aggressiv. Er trat um sich und versuchte Kopfstöße zu verteilen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Den Rest der Nacht durfte der Störenfried im Polizeigewahrsam verbringen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.

