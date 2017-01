POL-HA: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind

Hagen (ots) - Am Sonntagmittag wurde in Boele ein Kind als Beifahrer in einem Pkw leicht verletzt. Gegen 13.10 Uhr befuhr eine 28-jährige Frau mit einem Volkswagen die Boeler Straße in Richtung Altenhagen. Zeitgleich kam eine 49 Jahre alte Frau mit einem BMW aus einer Einfahrt und kollidierte mit der bevorrechtigten VW-Fahrerin. Die 7-jährige Tochter der VW-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen liegt bei 10000 Euro. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell