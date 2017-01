POL-HA: Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Hagen (ots) - Bei einem Zusammenstoß in Wehringhausen wurde am Montagmorgen eine Autofahrerin so schwer verletzt, dass sie vorsorglich stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Gegen 06.50 Uhr befuhr die 44-jährige Opel-Fahrerin die Buscheystraße, wollte nach ihren Angaben nach links in die Schubertstraße einbiegen und wurde in diesem Augenblick von einem Renault überholt. Der 39 Jahre alte Renault-Fahrer schildert einen anderen Verlauf des Vorfalls. Demnach soll der Opel mit Blinker nach rechts am Fahrbahnrand gestanden haben. Als er nun an dem Wagen vorbeifuhr, begann die Fahrerin unvermittelt mit dem Abbiegevorgang und es kam zum Zusammenstoß, ein Rettungswagen brachte die 44-Jährige nach kurzer Versorgung vor Ort ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Zeugen melden sich bitte unter der 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell