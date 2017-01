POL-HA: Betrunkener Ladendieb bis zur Hauptverhandlung in Haft

Hagen (ots) - Ein Ladenddetektiv beobachtete am Samstag gegen 11.00 Uhr in einem Supermarkt an der Mittelstraße einen Kunden, der eine Flasche Weinbrand aus dem Regal nahm, austrank und wieder zurückstellte. Anschließend steckte sich der Mann eine Dose Bier in die Hosentasche und wollte ohne zu zahlen das Geschäft verlassen. Darin hinderte ihn nun der Detektiv, nahm ihn mit ins Büro und alarmierte die Polizei. Der deutlich alkoholisierte 37-jährige Ladendieb hat keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik und ist bereits von der Staatsanwaltschaft zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. In den vergangenen Monaten fiel er immer wieder durch Eigentumsdelikte auf, sodass ihn die Polizisten vorläufig festnahmen. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens wurde er am Sonntag einem Richter vorgeführt, der ordnete Untersuchungshaft bis zum Haupttermin an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell