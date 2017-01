POL-HA: Serie von Einbrüchen in parkende PKW

Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich eine Serie von Fahrzeugeinbrüchen auf Emst ereignet. Unbekannte Täter sind in verschiedenen Straßen in vier abgestellte PKW eingebrochen. Sie schlugen jeweils eine Scheibe ein und entwendeten diverse Geldbörsen und ein Navigationssystem. Betroffene Straßen waren hierbei die Willdestraße, Annaberghöhe, Am Hartland und Im Eichenwald.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 - 2066 zu melden.

