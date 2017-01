POL-HA: Zehn Alkoholtestversuche ohne Erfolg

Hagen (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 2.00 Uhr, traf die Polizei einen VW Passat Kombi im Bereich der Enneper Straße, in Fahrtrichtung Gevelsberg an. Die Fahrerin reagierte nicht auf wiederholte Anhaltezeichen. Sie konnte erst durch einen zweiten Streifenwagen, in der Haenelstraße kurz vor der Einmündung Kleinbahnstraße zum Stillstand gebracht werden. Im Fahrzeug befanden sich insgesamt sechs Personen, ein zirka fünf Jahre altes Kind lag schräg auf den Beinen der Mitfahrer auf der Rückbank. Aufgrund starken Alkoholgeruchs, wurde bei der 32-jährigen Fahrerin ein Atemtest durchgeführt. Zehn Testversuche verliefen jedoch erfolglos. Die Frau wurde zur Durchführung einer Blutprobe zur Wache in Haspe verbracht. Sie erwartet nun eine Strafanzeige.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell