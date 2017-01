POL-HA: Jugendliche leistete Widerstand

Hagen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kontrollierten eine Beamtin und ein Beamter einen Pkw. Bei der Beifahrerin handelte es sich um eine als vermisst ausgeschriebene fünfzehn Jahre alte Jugendliche. Die Jugendliche wurde dann zu Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht. Vor der Einrichtung sperrte sich die junge Dame und versuchte die Polizistin und den Polizisten zu schlagen. Bei der Übergabe an eine Mitarbeiterin der Einrichtung flüchtete die Jugendliche wieder. Sie kam jedoch nicht weit und wurde wieder gestellt. Aufgrund ihrer für die Jahreszeit zu dünnen Bekleidung versuchten die Beamtin und der Beamte kommunikativ die Jugendliche davon zu überzeugen, zur Einrichtung zurückzukehren. Das misslang. Stattdessen trat die Jugendliche nach den Polizisten und traf sie auch an den Beinen. Die aggressive Jugendliche wurde nun fixiert zur Jugendhilfeeinrichtung zurückgebracht und an die Mitarbeiterin übergeben. Die Beamtin und der Beamte erlitten durch die Tritte leichte Verletzungen. Gegen die Jugendliche wird eine Strafanzeige wegen Widerstandes erstattet.

