POL-HA: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Hagen (ots) - Am Samstagabend, gegen achtzehn Uhr, hebelte ein unbekannter Täter das Fenster einer Wohnung in der Bahnhofstraße in der Hagener Innenstadt auf. Der Täter flüchtete unerkannt, als Zeugen ihn bei der weiteren Tatausführung störten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Täter die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus nicht betreten.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell