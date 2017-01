POL-HA: Professioneller Ladendieb

Hagen (ots) - Ein professioneller Ladendieb scheiterte am Donnerstagnachmittag an einem Detektiv, der ihn bei einem Diebeszug in einem Sportgeschäft an der Weststraße beobachtet hatte. Der 44-jährige Dieb hatte mit einer mitgeführten Schere und einem Magneten die Sicherungsetiketten an einer Trainingshose und zwei Jacken entfernt und der Zeuge übergab ihn letztlich der Polizei. Die Ware blieb im Geschäft, die Tatwerkzeuge stellten die Polizisten sicher und der Ladendieb kam ins Gewahrsam. Die weiteren Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell