POL-HA: Handy-Dieb festgenommen

Hagen (ots) - Ein 13-jähriger Junge wurde am Donnerstagmittag im Bahnhofsbereich von einem Unbekannten angesprochen, während er über sein Mobiltelefon Musik hörte. Daraufhin nahm der Schüler sein Handy aus der Hosentasche und regelte die Lautstärke herunter. Im nächsten Moment griff sich der Unbekannte das Gerät und lief damit weg. Die alarmierten Polizisten fanden aufgrund der guten Beschreibung den mutmaßlichen Täter, einen 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, vor dem Hauptbahnhof wieder und sprachen ihn auf den Vorfall an. Er händigte das Telefon aus und musste aufgrund bestehender Aufenthaltsermittlungsersuchen zur endgültigen Klärung seiner Identität mit zur Polizei. Nach einer Nacht im Polizeigewahrsam konnte er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft seinen Weg fortsetzen, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell