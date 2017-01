POL-HA: Einbruch in Friedhofsbüro

Hagen (ots) - Ein Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung musste am Donnerstagmorgen feststellen, das Unbekannte in der zurückliegenden Nacht ein Fenster des Friedhofbüros an der Büddinghardt eingedrückt hatten. Er fand den kompletten Raum durchwühlt vor und verständigte die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen fehlte lediglich ein Bandschleifer. Die Kripo sicherte Tatortspuren, weiterführende Hinweise bitte an die 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell