POL-HA: Betrunken, ohne Führerschein und ohne Licht

Hagen (ots) - Da kam bei einem 23-jährigen einiges zusammen, als er in der Nacht zu Freitag gegen 02.35 Uhr in der Mühlenteichstraße einer Polizeistreife auffiel. Weil er ohne Licht unterwegs war, stoppten ihn die Beamten und der junge Mann und seine erst 15 Jahre alte Beifahrerin sollten aus ihrem Peugeot aussteigen. Dafür mussten beide erst einmal ihre angetrunkenen Bierflaschen abstellen. Der 23-Jährige hatte keinen Führerschein dabei und hatte sich das Auto seiner Mutter ohne Erlaubnis genommen. Ein Alkoholvortest lag über einem Promille und ein Drogentest verlief ebenfalls positiv. Aufgrund zunehmender Aggressivität und Stimmungsschwankungen legten ihm die Polizisten Handschellen an und dabei kam es zu Widerstandshandlungen. Beide Polizisten zogen sich leichte Verletzungen zu und sie nahmen den Mann mit zur Blutprobe. Unterstützungskräfte kümmerten sich um die 15-Jährige und brachten sie in ihre Wohneinrichtung. Da sie dort allerdings nicht bleiben wollte, kam es auch von ihrer Seite zu Angriffen gegenüber zwei Polizisten, die jeweils Tritte gegen die Schienbeine abbekamen, bevor eine Erziehungsberechtigte das Mädchen übernahm. Der 23-Jährige verbrachte den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam, weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell