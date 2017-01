POL-HA: Einfamilienhaus ausgeraubt

Hagen (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter in einem Einfamilienhaus an der Voerder Straße einen Einbruch verübt. Der 46-jährige Hausbesitzer stellte den Einbruch am Mittwochnachmittag fest. Die Tür des Hauses wurde augenscheinlich eingetreten. Entwendet wurde ein Schneidbrenner. Über den oder die Täter ist bisher nichts Genaueres bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 / 986 2066 zu melden.

