POL-HA: Zweimal Totalschaden bei Unfall am Graf-von-Galen-Ring

Hagen (ots) - Glimpflich ging am Mittwochabend ein Verkehrsunfall aus, der sich gegen 22.10 Uhr am Graf-von-Galen-Ring ereignete. Ein 36 Jahre alter BMW-Fahrer beschleunigte seinen Wagen auf der Fahrt in Richtung Altenhagen und konnte ihn nicht mehr unter Kontrolle bringen, als das Heck ausbrach. Kurz hinter der Schwenke überfuhr er den Mittelgrünstreifen und der Wagen riss ein Verkehrszeichen aus dem Boden. Anschließend kollidierte er mit einem in Richtung Haspe fahrenden Volkswagen. Sowohl der BMW-Fahrer als auch die ebenfalls 36-jährige VW-Fahrerin kamen unverletzt aus ihren Fahrzeugen. Diese überstanden den Zusammenstoß allerdings weniger gut, waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt über 10000 Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell