POL-HA: Feuer auf Spielplatz

Hagen (ots) - Am Dienstagnachmittag stellte die Polizei gegen 17.00 Uhr einen Feuerschein auf einem Spielplatz an der Altenhagener Straße fest. Eine Zeugin beobachtete zwei männliche Personen in der Nähe des Feuers. Nach Angaben der Zeugin warf einer der Männer einen Karton mit Zeitungen auf das Feuer. Während die Polizei das Feuer gelöscht hat, haben sich die beiden in Richtung Weißenburger Straße vom Tatort entfernt. Durch die Beschreibung der Zeugin konnten ein 25-Jähriger und ein 46-Jähriger in der oben genannten Straße angetroffen werden. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Unmittelbar nach Abschluss des Einsatzes wurden die Beamten erneut zu dem Spielplatz gerufen. Hier konnten die selbigen Personen angetroffen werden. Diese waren in einen lautstarken Streit verwickelt und schubsten sich. Um weitere Straftaten zu verhindern wurden sie in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab bei beiden Personen einen Wert von über 2.0 Promille. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 - 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell