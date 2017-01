POL-HA: Einbrecher durchwühlen Geschäftsräume und brechen Tresor auf

Hagen (ots) - Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in der Eilper Straße gerufen. Um 6.00 Uhr musste ein 34-Jähriger Firmeninhaber feststellen, dass am Hintereingang seines Büros eine Scheibe eingeschlagen war und ein Fenster aufgehebelt wurde. Unbekannte Täter haben die Räumlichkeiten durchwühlt und einen am Mauerwerk fest verankerten Tresor aufgebrochen. Aus einer aufgebrochenen Geldkassette entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 - 2066 zu melden.

