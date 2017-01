POL-HA: Automatenaufbruch in einer Gaststätte

Hagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in einer Gaststätte Oberen Isenbergstraße drei Spielautomaten aufgebrochen und die Geldkassetten geleert. Am Metalltürrahmen der Eingangstür waren ebenfalls Hebelspuren erkennbar. Angaben zur Schadenhöhe und Beute liegen zurzeit nicht vor. Die Kripo sicherte Spuren am Tatort, Hinweise im Zusammenhang mit dem Vorfall bitte an die 02331-986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell