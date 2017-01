POL-HA: PKW Fahrerin verliert die Kontrolle

Hagen (ots) - Am Montag, gegen 16.00 Uhr, kam ein roter Nissan PKW oberhalb des Steinbruchs in der Straße Im Hamperbach, nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte zunächst mit der Front gegen die Böschung, drehte sich anschließend und prallte mit dem Heck erneut gegen die Böschung, wo das Fahrzeug dann zum Stehen kam. Dies geschah aufgrund der wetterbedingten überfrierenden Nässe. Die unter Schock stehende 20- jährige Fahrerin wurde mithilfe eines Rettungswagens dem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000EUR.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell