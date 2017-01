POL-HA: Ladenddieb lässt Fahrrad zurück

Hagen (ots) - Am Montag gegen 11.30 Uhr bemerkte eine Kassiererin in einem Baumarkt an der Eckeseyer Straße einen Kunden, der sich mit einem Bohrmaschinenkoffer in der Hand an der Kasse vorbei schmuggelte. Als sie ihn ansprach, flüchtete er aus dem Geschäft und ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf. Vor dem Geschäft hatte der Unbekannte offensichtlich ein Fahrrad abgestellt, das er sich schnappte und damit das Weite suchte. Der Zeuge konnte noch sehen, wie der mutmaßliche Dieb das Rad zwischen parkenden Fahrzeugen fallen ließ, und seine Flucht zu Fuß fortsetzte. Letztlich konnte er entkommen, genauere Angaben zu seiner Beute liegen noch nicht vor. Der Täter soll schlang und etwa 1,60 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine graue Mütze sowie einen dunklen Rucksack. Mit seinem zurückgelassenen Fahrrad hatte er eine Beule in einen parkenden Toyota geschlagen, die alarmierten Polizeibeamten legten eine Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung vor.

