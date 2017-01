POL-HA: Schläger prügeln auf Trainer ein - Haftbefehl vollstreckt

Hagen (ots) - Am 19.01.2017 erfolgte die Festnahme eines 25-jährigen Mannes, der als Haupttäter einer Prügel-Attacke aus dem vergangenen Sommer auf dem Sportplatz an der Wörthstraße ermittelt wurde. Eine sechsköpfige Tätergruppe betrat am 21.07.16 in der Halbzeitpause das Sportgelände und schlug und trat unvermittelt auf einen 45-jährigen Trainer ein. Als sich ein Vereinsvorsitzender den Angreifern in den Weg stellte, wurde der 51-Jährige ebenfalls niedergeschlagen und am Boden liegend gegen den Kopf getreten. Im Anschluss entfernten sich die unbekannten Täter und die Verletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der massiven Vorgehensweise setzte die Polizei eine Mordkommission ein, die letztlich einen Haftbefehl gegen einen Hauptbeteiligten erwirkte. Dieser 25-jährige Mann aus Langenfeld wurde nun durch Hagener Beamte in Düsseldorf festgenommen. Gegen ihn ordnete das Gericht Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an und er wurde der Justizvollzugsanstalt zugeführt. Die Personalien weiterer mutmaßlicher Beteiligter sind bekannt, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell