POL-HA: Handtasche aus Auto geklaut

Hagen (ots) - Am Sonntagabend zeigte eine 53-jährige Frau einen Diebstahl aus ihrem Fahrzeug an. Zwischen 17.00 Uhr und 17.40 Uhr schlugen unbekannte Täter die vordere rechte Seitenscheibe ihres Autos ein. Der schwarze Nissan Juke parkte zur Tatzeit in der Buschmühlenstraße. Entwendet wurde die Handtasche des Opfers samt persönlicher Gegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell