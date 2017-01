POL-HA: Nach schwerem Verkehrsunfall mehrere Fahrspuren gesperrt

Hagen (ots) - Am Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreuzung Märkischer Ring / Emilienplatz. Nach Angaben des Beifahrers einer 29-jährigen Renault-Fahrerin kamen diese aus Richtung Rembergstraße und fuhren bei "grün" auf dem Ring in Richtung Vorhalle. Auf dem Emilienplatz prallte ein Golf in die Fahrerseite des Renaults. Der 28-jährige Fahrer war von der Badstraße aus in Richtung Heinitzstraße unterwegs und nach seinen Angaben ebenfalls bei "grün" in die Kreuzung gefahren. Sowohl er als auch seine 21-jährige Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. Die Renault-Fahrerin musste vorsorglich zur stationären Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide beteiligte Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte mehrere Fahrstreifen auf der Kreuzung. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell