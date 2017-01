POL-HA: Unfallflucht mit erheblichen Schaden - Sachbearbeitung sucht Zeugen

Hagen (ots) - Bereits am 12.01.2017 gegen hat vermutlich ein Lkw im Einmündungsbereich Tulpen-/Erikastraße bei einem Wendemanöver einen parkenden Peugeot schwer beschädigt und seine Fahrt danach einfach fortgesetzt. Das schwere Fahrzeug schrammte an dem silbernen Pkw entlang und drückte die gesamte Fahrerseite ein. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro und ein Abschleppwagen musste den Peugeot in eine Werkstatt schleppen. Von dem Verursacher blieben lediglich Teile einer Umrissleuchte zurück. Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 986 2066.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell