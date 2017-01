POL-HA: Verkehrsunfallflucht

Hagen (ots) - Am Samstagabend, in der Zeit von achtzehn Uhr bis zwanzig Uhr, kam es im Stadtteil Emst, auf der Emster Straße in Höhe der Hausnummer neunundzwanzig zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter silberner/grauer Ford Galaxy wurde beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa eintausendfünfhundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331 986 2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell