POL-HA: Massiver Polizeieinsatz nach Ruhestörung

Hagen (ots) - Ruhestörender Lärm in einem Mehrfamilienhaus in Boele löste in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen massiven Polizeieinsatz aus. Um dreiundzwanzig Uhr fünfundvierzig Uhr kam es zum ersten Einsatz wegen ruhestörenden Lärms. Die feiernde Familie mit ihren Gästen wurde zur Ruhe ermahnt. Es dauerte bis kurz nach Mitternacht als um null Uhr sieben die Beamten zur erneuten Ruhestörung gerufen wurden. Diesmal wurde die Ermahnung zur Ruhe mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige untermauert.

Das jedoch half nur bis um null Uhr siebenunddreißig. Die beschuldigte Familie war jetzt vor der Wohnungstür der vermeintlichen Anrufer und bedrohten diese. Bei diesem Einsatz sprach die Polizei zwei Platzverweise aus. Die Beschuldigten kamen diesen Anweisungen jedoch nicht nach und es kam zu Widerstandshandlungen. Es mussten mehrere Streifenwagenbesatzungen eingesetzt werden, um die beiden Männer, achtundvierzig und zweiundfünfzig Jahre alt, zu überwältigen und in das Polizeigewahrsam zu bringen. Bei der Überprüfung der Ehefrau eines der Beschuldigten stellte sich heraus, dass noch der Vollzug eines Haftbefehls vorlag. Die sechsundvierzig Jahre alte Frau wurde vorläufig festgenommen und ebenfalls zunächst in das Polizeigewahrsam gebracht.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell