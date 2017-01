POL-HA: Neunjähriger verursacht mit elterlichem Auto Verkehrsunfall

Neunjähriger ohne Führerschein Bild-Infos Download

Hagen (ots) - Ein neunjähriger Junge hat am Donnerstagvormittag mit dem elterlichen Auto in der Pettenkoferstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der kleine Mann besorgte sich nach ersten Ermittlungen die Autoschlüssel des Audi A6, setzte sich ans Steuer und versuchte den Motor zu starten. Da er aufgrund seiner Körpergröße weder an Kupplung noch Bremse gelangte, macht der Wagen "einen Satz" nach vorne und rollte auf einen abgeparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro. Wie der Neunjährige an den Fahrzeugschlüssel gelangen konnte, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die alarmierten Polizisten log er an und behauptete, dass der Fahrer des anderen Fahrzeugs den Unfall verursacht habe. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der "junge Mann" nicht vorweisen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell