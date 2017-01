POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Raub

Hagen (ots) - Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat ein bislang unbekannter Zeuge bereits am 10.12.2016 einen versuchten Raub in der Innenstadt beobachtet. Am 10.12.2016 befand sich ein 38-jähriger Hagener gegen 01.40 Uhr auf dem Weg von den Elbershallen zum Johanniskirchplatz. Hier sprachen ihn vier oder fünf Männer an und fragten den 38-Jährigen nach Zigaretten. Außerdem wollten die Täter angeblich Geld wechseln. Plötzlich drehten die Männer dem Hagener die Hände auf den Rücken und versuchten, ihn auszurauben. Ein zufällig vorbeikommender Passant half dem Opfer. Die Täter ließen daraufhin von dem Geschädigten ab und flüchteten. Die Polizei bittet den unbekannten Helfer, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden, da er möglicherweise Hinweise auf die Täter geben könnte.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell