POL-HA: Wohnung nach Einbruch durchwühlt

Hagen (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 14.40 Uhr, wurde der Polizei ein Wohnungseinbruch in der Pieperstraße gemeldet. Ein 26-Jähriger und seine ebenfalls 26 Jahre alte Ehefrau gaben an, um 5.00 Uhr die Wohnung gemeinsam verlassen zu haben. Als die Frau um zirka 14.30 Uhr wieder zurückkehrte stellte sie fest, dass die Tür aufgebrochen wurde. Die Schränke standen offen und wurden durchwühlt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell